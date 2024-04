Carolina Carvalho encontra-se em Menorca, por motivos profissionais e por lá posou com um conjunto de malha que lhe está a valer diversos elogios.

A atriz mostrou-se com duas peças da marca Lion Of Porches, que no site oficial estão, precisamente, em promoção.

O top custa agora 75,99€, enquanto que as calças estão por 95,99€. Ambas estão disponíveis em todos os tamanhos, ainda que só na cor laranja.

Veja na galeria as fotografias de Carolina com o conjunto.

