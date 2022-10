Alec Baldwin e a família de Halyna Hutchins - diretora de fotografia que morreu durante as filmagens de 'Rust', em 2021 - chegaram a um acordo.

Segundo a CNN, Matthew Hutchins, viúvo de Halyna Hutchins, será o produtor executivo do filme e receberá uma parte dos lucros.

Num comunicado, o viúvo disse: “Chegámos a um acordo, sujeito à aprovação do tribunal, para o nosso caso de homicídio culposo contra os produtores de 'Rust', incluindo Alec Baldwin e a Rust Movie Productions, LLC. Como parte desse acordo, o caso será arquivado".

"As filmagens de 'Rust', do qual agora serei produtor executivo, vão ser retomadas com todos os atores principais originais em janeiro de 2023. Não tenho interesse em envolver-me em recriminações ou atribuição de culpa (aos produtores ou ao sr. Baldwin). Todos acreditamos que a morte da Halyna foi um acidente terrível", acrescenta.

"Estou grato por os produtores e a comunidade de entretenimento se terem unido para homenagear o trabalho final de Halyna", continuou.

Por sua vez, também em comunicado, o advogado de Alec Baldwin destacou: "Ao longo deste difícil processo, todos mantiveram o desejo de fazer o melhor para o filho da Halyna. Somos gratos a todos os que contribuíram para a resolução desta situação trágica e dolorosa".

