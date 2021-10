Alan Ruck revelou ao New York Post que quase perdeu o papel para 'Succession', onde interpreta Connor Roy.

Com a segunda temporada da série quase a estrear, o ator falou sobre a audição. "Estava em casa, em Los Angeles, e estava a tentar voltar para Chicago", começou por recordar.

"Na altura surgiram muitas coisas familiares durante o dia e estava do género: não consigo ir a esta audição. E então, finalmente, saí da aula de música com o meu filho, de dois anos, e tinha várias mensagens no correio de voz. Disseram-me: 'Vai até casa do [produtor de 'Succession'] Adam McKay antes de saíres da cidade. E foi o que fiz", contou.

Se não tivesse ido a casa de Adam, teria perdido o papel na série da HBO, que estreia no domingo, 17 de outubro, a segunda temporada.

O ator, de 65 anos, admitiu que chegou à audição um pouco ansioso porque não estava preparado. Acabou por improvisar cenas e resultou. Quando estava a voar para Chicago recebeu uma chamada a dizer que tinha ficado com o papel.

