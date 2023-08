Após a inesperada morte de Angus Cloud, vários fãs destacaram as semelhanças físicas do ator com o também falecido Mac Miller.

A partida da estrela de 'Euphoria', de 25 anos, foi anunciada na segunda-feira pela família após a mãe do ator ter feito uma chamada de emergência onde dizia que o filho estava sem pulsação e relatou uma "possível overdose".

De recordar que Mac Miller, que partiu em 2018 aos 26 anos, também morreu de uma overdose, esta acidental.

Apesar das semelhanças físicas entre ambos, Angus Cloud - que ganhou fama a interpretar Fezco na série da HBO Max - uma vez afirmou que nunca iria interpretar Mac Miller.

"Não acho que estaria preparado para assumir a vida e o legado de alguém, e tentar repetir isso... Aquele homem [Mac Miller] é uma lenda e vai continuar a ser. Que ele descanse em paz", disse o ator no ano passado ao Etalk, antes da estreia da segunda temporada de 'Euphoria'.

--

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

Todos estes contactos garantem anonimato tanto a quem liga como a quem atende. No SNS24 (808 24 24 24 - depois deve selecionar a opção 4), o contacto é assumido por profissionais de saúde. A linha do SNS24 funciona 24 horas por dia.

Leia Também: Foi a mãe de Angus Cloud quem fez a chamada de emergência