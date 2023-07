Foi apenas no dia em que realizou o babyshower que Elisabete Moutinho e o companheiro, Pedro Pinto, ficaram a saber que estão prestes a ser pais de uma menina, que se vai chamar Valentina. Um momento especial que foi destacado no Instagram.

Entretanto, a ex-concorrente do reality show 'Casa dos Segredos' voltou a manifestar-se na rede social e mostrou-se maravilhada.

"Ainda me faltam as palavras para descrever aquilo que vivi no dia do chá revelação. Quero agradecer a todos aqueles que estiveram presentes neste dia tão especial para nós e também aqueles que contribuíram para que tudo fosse perfeito. O meu coração transborda de felicidade. Bem-vinda nossa Valentina", disse.

