Em 'Sopranos' as personagens de Aida Turturro e Edie Falco podem não ter uma grande relação, mas na vida real o mesmo não acontece.

Turturro, que interpretou a irmã de Tony Soprano, Janice, disse ao Page Six que é uma grande e próxima amiga de Falco, que deu vida à mulher de Tony, Carmela.

"Nós conversamos muitas vezes e eu durmo em casa dela porque não tenho casa na cidade", contou a atriz, de 58 anos.

Aida Turturro vive em Montauk e tem estado ocupada a filmar 'The Blacklist', estando também a terminar o filme 'Call Jane', protagonizado por Elizabeth Banks e Kate Mara. No entanto, partilha, não está totalmente confiante de que estes projetos pagarão as contas de Montauk.

"Quando moras em Montauk, esquece! No outro dia ia comprar um melão, custava 11 dólares! Não comprei. Não vou dar 11 dólares por um melão. Muitas pessoas não podem pagar isso. Não é justo", destacou.

"De qualquer forma, esta é uma outra história para outro dia", acrescentou, antes da estreia da prequela da série 'Sopranos', 'The Many Saints of Newark'.

