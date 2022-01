Na passada semana, Marta Cardoso esteve à conversa com Manuel Luís Goucha no programa do apresentador nas tardes da TVI. A apresentadora está de regresso ao pequeno ecrã a propósito da nova edição do 'Big Brother Famosos'. Falando precisamente deste desafio, a entrevistada acabou por lembrar algo que já tinha revelado a Goucha anteriormente.

"Não tenho redes sociais", evidenciou.

"Ai, como eu a invejo! Isso é maravilhoso", notou Manuel.

"Tive tudo, sou pessoa de experimentar, não falo daquilo que não sei", garante Marta.

"Atenção, que não sou contra as redes, pelo contrário, têm muitas coisas boas. As redes sociais são como tudo: depende do uso que se faz delas. Deixei de ter redes porque, acima de tudo, comecei a sentir que se criava uma expectativa em relação a mim que eu não estava capaz de corresponder.

As pessoas vinham ter comigo, 'ah, mandei-te uma mensagem, não respondeste' ou 'fiz-te um convite e não me disseste nada'. Era por uma razão, eu não ia lá. Esquecia-me. Ao fim de seis meses a não entrar na rede - porque eles levavam aquilo a mal, como se tivesse a mania - pensei: 'não podes ter uma porta aberta e depois não estares lá dentro para receberes as pessoas'. Se não tens essa capacidade, então despede-te de toda a gente, pede desculpa e fecha a porta", completa.

