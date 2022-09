A preparar-se para ser pai pela primeira vez, Francisco Martins, mais conhecido como Chico das Aventuras, do programa 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?', esteve no 'Casa Feliz', da SIC, esta segunda-feira.

A viver uma relação com Vanessa Martins, que conheceu na 5.ª e última edição em que participou no programa, o agricultor destacou: "Claro que o último foi o que correu melhor porque felizmente encontrei a minha cara metade. Estamos juntos desde o primeiro dia que a vi".

"Foi juntar o útil ao agradável. Ela é veterinária, eu sou agricultor…", acrescentou, falando depois do bebé que está quase a chegar e revelando o nome da criança.

"Estou-me a preparar [para ser pai]. Vai nascer agora, estou com um friozinho na barriga. É rapaz e já tem nome. [Vai chamar-se] Tomás, Tomás das Aventuras", disse.

