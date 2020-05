Mafalda, uma das pretendentes do agricultor Ricardo, voltou a protagonizar mais uma peripécia no campo. Desta vez, com o estábulo dos cavalos como cenário.

Como já deu a saber em várias ocasiões, a esteticista revela alguma sensibilidade aos trabalhos do campo e limpar as boxes deixou-a particularmente mal disposta, tendo mesmo sentido vontade de vomitar.

"Se alguma vez me dissessem que ia apanhar bosta de cavalo com a mão... Mas vais ver se é o cheiro que me derruba. Sou uma mulher do Norte, carago!", afirmou.

Posto isto, continuou a sua tarefa com pequenos rolos de papel nas narinas. "Não houve mais cheiro que me incomodasse", rematou.

