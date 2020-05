Recentemente, os ânimos exaltaram-se na quinta de João Paliotes no programa da SIC, 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?'. As convidadas Dalila e Cláudia protagonizaram um momento de uma acesa discussão na qual houve, inclusive, uma troca de insultos.

Já depois disto, e numa conversa com Mafalda, Dalila garantiu que a partir daquele momento iria agir de forma diferente com Cláudia, sublinhando ainda:

"Mais do que amor pelo João, a Cláudia mostrou hoje que tem falta de amor próprio, isso não é nenhum homem, nem nenhuma mãe, nem nenhuma amiga que vai preencher. Ela está aqui para combater uma carência. Quem tem amor próprio não tem vergonha de pedir desculpa, não tem orgulho", considerou.

"A Cláudia está a ser uma grande víbora", esgrimou por fim.

