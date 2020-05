Sem dúvida que um dos momentos que mais deu que falar na atual temporada do reality show 'Keeping Up With the Kardashians' foi quando Kim e Kourtney se envolveram numa cena de pancadaria, após uma troca de galhardetes.

Segundo uma nova cena do programa, após a discussão, Kourtney só pediu desculpas a Kim porque foi 'obrigada' a isso, mesmo sabendo que quem começou tudo foi ela ao atirar com uma garrafa de água à cara da irmã.

"Acho que ela só pediu desculpas porque havia um prazo limite, senão acho que ela não o teria feito", disse Khloé, referindo-se a uma viagem à Arménia que Kim e Kourtney já tinham marcado juntas.

