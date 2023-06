"O vosso carinho não tem limites". Foi com estas palavras que Laura Figueiredo começou a publicação que fez na sua página de Instagram esta quarta-feira, dia 7 de junho. A partilha serviu para agradecer todas as boas reações quem tem recebido depois de ter publicado um vídeo no canal de YouTube a falar da segunda gravidez.

"Agradecer por esta onda de amor que sinto à nossa volta parece pouco. Já mais de 18.000 pessoas viram o vídeo de maternidade que publiquei ontem e fico tão feliz por acompanharem esta nova fase", disse.

De recordar que Laura Figueiredo e Mickael Carreira preparam-se para dar as boas-vindas a um menino. O casal já tem em comum a filha Beatriz, de seis anos.

No referido vídeo, Laura Figueiredo contou várias curiosidades sobre esta segunda gravidez, destacando que "não ganhou necessariamente mais peso", mas que a barriga foi mais rápida a crescer. Além disso, partilhou que Mickael ficou radiante quando soube que ia ser pai de um menino.

Mas não ficou por aqui e revelou também que demorou "20 dias" a engravidar.

