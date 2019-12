Georgina Rodríguez aproveitou as férias de Natal ao lado de Cristiano Ronaldo, e das crianças lá de casa, Cristianinho, os gémeos Eva e Mateo e a pequena Alana Martina, para declarar todo o seu amor pelo companheiro. Gesto que mereceu resposta por parte do craque português.

"Tu fazes-me sempre sentir tão especial", escreveu CR7 na legenda de uma imagem onde posa ao lado da sua amada.

A foto em causa saltou ainda à vista pelo facto de ambos surgirem com looks a combinar, neste caso visuais inspirados no estilo militar.

Ora veja:

Leia Também: Georgina Rodríguez declara-se a Ronaldo durante férias de Natal