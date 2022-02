Sobrevoou pela casa do 'Big Brother Famosos' um novo avião com uma mensagem dedicada a Bruno de Carvalho. "Chega de birras. Figurantes ao poder", lia-se na faixa que dividiu reações dentro da casa.

Marta não conseguiu esconder o entusiasmo e satisfação pelo feedback recebido do público. "Meu povo, Portugal, vocês percebem-me, eu sinto. Agora começa a guerra. Vamos. Estou a sentir-me a rainha do pedaço", gritou, como pode ver aqui.

Já Bruno, a sós no quarto com Liliana, mostrou-se abalado com a mensagem: "Há montes de tempo que eles [os restantes colegas] nos querem ver fora daqui", afirmou.

Liliana, por sua vez, quis animar o namorado e apresentou-lhe uma ideia: "Vamos para o jardim e a primeira coisa que fazemos de manhã é pegar em dois cartazes que vão estar ao nosso lado, vamos estar com uma fita na boca, não falamos com ninguém, o tempo de desafio é estarmos sempre a olhar para a frente como se não existíssemos. A única mensagem que temos é na cartolina, não há cruzar de olhares. Passaremos a ser nós os figurantes e eles vão ao poder. Só que preciso de calcular uma prova para eles sentirem que estão no poder e para brilharem".

