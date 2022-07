Agir foi surpreendido por uma seguidora que lhe enviou uma mensagem após o concerto em Celorico de Basto.

"Sei que provavelmente não vais nunca ver esta mensagem. Só queria agradecer-te pelo concerto. Perdi a minha filha em janeiro e está a ser um período muito difícil para mim. Foi a primeira vez, em seis meses, que me senti por um momento ligeira, sem dor, sem sofrimento. Foi um momento de libertação. Agradeço-te mesmo por isso e desejo-te toda a felicidade e sucesso do mundo. Que continues a fazer feliz muita gente ainda por muitos anos", pode ler-se na mensagem.

Após as palavras, o cantor respondeu: "Primeiro que tudo, os meus sentimentos, em segundo, dizer-lhe que fico mesmo muito sensibilizado com as suas palavras. Fico feliz de, ainda que seja pouco, poder contribuir para um momento de algum alívio e felicidade. Muita força nesta caminhada".

A troca de mensagem foi destacada numa publicação que o cantor fez na sua página de Instagram, onde mostra ainda imagens do referido concerto. "É por estas mensagens que vale a pena continuar, mesmo nos dias em que tudo parece fumo", escreveu na legenda.

Leia Também: Agir admite falhas no tema 'Filha da Tuga'. "Peço publicamente desculpas"