Agir e Carolina Deslandes quiseram começar o ano de 2020 com novidades para os fãs. Os dois cantores estão novamente juntos em estúdio, o que nos leva a crer que pode estar uma nova música a caminho.

"Voltar a poder estar em estúdio contigo é poder começar tudo de novo mas, desta vez, com muitas histórias e vivências à mistura", começou por escrever o músico numa publicação onde se declarou à amiga.

"Já chorámos, já rimos, já me curaste a febre e já me fizeste rolo de carne com arroz de passas. Ver-te escrever autênticas obras primas em cinco minutos é simplesmente mágico. Vamos mover montanhas novamente. Tenho a certeza", completou.

Quem não ficou indiferente à publicação foi Deslandes: "2 mil e sempre. Amo-te, b [Bernardo]. Obrigada por tudo. Por tanto. Até já, estou a caminho do estúdio", pode ler-se num comentário deixado na publicação.

