Esta quinta-feira, após o dia de Natal celebrado em família, Carolina Deslandes deixou-se contagiar por uma certa nostalgia e partilhou com os fãs uma memória de infância.

No registo fotográfico, a cantora surge com um bebé ao colo - imagem que ilustra o seu grande sonho de menina, o de ser mãe.

Hoje em dia, com 28 anos, a artista pode orgulhar-se de ter conseguido realizar o desejo com o nascimento dos três filhos - Santiago, Benjamim e Guilherme - da relação com Diogo Clemente.

