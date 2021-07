Agir usou este sábado as suas redes sociais para se mostrar indignado com as declarações de José Castelo Branco num direto partilhado na rede social Instagram.

"Estive até à última a pensar: Não vou partilhar, não vou dar palco. Mas isto é grave demais", reage o músico ao lembrar o vídeo onde o socialite se pronúncia sobre o flagelo das violações em Portugal.

"Ditas menores"; "Coitados dos violadores", são algumas das declarações citadas por Agir e anteriormente ditas no referido vídeo, onde Castelo Branco conversa com dois jovens internautas.

"Nojento", atira ainda Agir, profundamente desagradado com o que acabará de ouvir.

Recorde-se que José Castelo Branco já pediu desculpa pelas suas palavras e tentou justificar a sua atitude através de uma nova partilha na rede social Instagram.

Leia Também: "Violações são provocadas pelas miúdas". José Castelo Branco em polémica