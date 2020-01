Ágata foi uma das convidadas do programa de ontem da RTP - '5 Para A Meia Noite'. Como já é habitual com as pessoas que por lá passam também a cantora foi à 'Pressão no Ar', uma rubrica onde se colocam diversas questões.

Uma das perguntas feitas por Filomena Cautela e Inês Lopes Gonçalves foi se a artista preferia passar uma semana na casa de José Castelo Branco em Nova Iorque ou se 'preferia estar sozinha', em referência à conhecida música da artista.

"Acho que é uma pessoa bastante agradável o José Castelo Branco", respondeu, dando assim conta de que não se importaria de viajar até aos Estados Unidos.

Eis o momento.

