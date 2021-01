Cláudio Ramos começou a manhã desta sexta-feira com uma partilha comovente nas redes sociais. O apresentador deu a conhecer o excerto de uma reportagem do programa 'Dois às 10', no qual uma bombeira recorda o pedido de ajuda de uma doente.

"Infelizmente já tive o caso de uma doente que agarrou na minha mão e pediu-me, por favor, para não a deixar morrer", foram as palavras que prenderam a atenção dos seguidores.

"A verdade dos que fazem a diferença", afirmou Cláudio na legenda da publicação, chamando a atenção de que toda a história vai ser emitida no programa de hoje.

