Afonso Pimentel esteve esta quinta-feira, dia 4, à conversa com Júlia Pinheiro onde recordou a sua infância, particularmente a altura em que frequentou o 5.º ano de escolaridade, uma fase de adaptação, essencialmente.

"Não acho que tenha sido nenhuma vitimazinha, acho que contribuí para isso no sentido em que o facto de ter sido tão protegido fez-me também um chico esperto e não sabia fazer gestão de conflitos", justifica.

"Sempre fui educado com 'não se bate no menino' e hoje em dia ensino outa coisa ao meu filho: 'se estás a ser agredido tens que parar e tens que fazer o que for preciso para parar a agressão e tens de ganhar o teu espaço'.É importante parar o conflito antes de chegar à agressão", completou.

