A comentadora vive dias difíceis depois de em novembro do ano passado ter sido confrontada com a morte do único filho.

Zulmira Ferreira, que recentemente afirmou que para si "o verão tinha perdido o sentido" desde a morte do seu único filho, vive por agora dias mais tranquilos e onde consegue encontrar alguma alegria. "Quem diria que já começo a sorrir. Afogada na mágoa e na dor, mas com pessoas muito especiais", realçou esta terça-feira ao partilhar na rede social Instagram uma fotografia na qual posa de biquíni na praia ao lado de uma amiga. A partilha da comentadora serviu para agradecer o apoio das amigas, Maria Rocha e Helena Pedro Nunes, nesta fase particularmente delicada da sua vida.

© Reprodução Instagram/ Zulmira Ferreira Eduardo, conhecido como o DJ Eddie Ferrer, morreu em novembro do ano passado após complicações relacionadas com um aneurisma. Tinha apenas 42 anos. Após a morte do filho, Zulmira teve ainda de lidar com a separação. A comentadora de 'Passadeira Vermelha' separou-se do treinador de futebol Jesualdo Ferreira. Leia Também: Zulmira Ferreira: "O verão para mim perdeu o sentido que tinha" Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram