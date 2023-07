A chegada do verão trouxe a Zulmira Ferreira um aperto ainda maior no seu coração. A comentadora viu aumentarem as saudades do filho, Eduardo, conhecido como o DJ Eddie Ferrer, uma vez que esta era uma época importante para o músico.

"O verão está a assustar-me. O verão era quando tu não paravas. A estrada era a tua casa. E eu sempre preocupada e assustada. Não foi a estrada que te roubou de mim", começou por escrever.

O DJ perdeu a vida em novembro do ano após complicações relacionadas com um aneurisma. Tinha apenas 42 anos.

"Meu amor, o verão para mim perdeu o sentido que tinha. Cada vez te amo mais. Quero tanto estar contigo", pode ainda ler-se na emotiva partilha.



Em seguida, a comentadora do programa 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras, partilhou uma imagem na qual surge ao lado do filho e declarou: "isto é amor".



