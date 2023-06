Zulmira Ferreira completou 63 anos no passado dia 21 de junho e a festa fez-se hoje, dois dias depois.

A comentadora da SIC contou com a companhia de vários amigos que a ela se juntaram no restaurante Madeirense, no centro comercial das Amoreiras, em Lisboa.

Este foi o primeiro aniversário de Zulmira após a morte do filho e do divórcio de Jesualdo Ferreira, pelo que se tornou ainda mais importante o apoio das pessoas mais especiais da sua vida.

"A [agência] Charlie e o restaurante Madeirense resolveram convidar os melhores amigos da Zulmira Ferreira para os seus anos e todos fomos dar-lhe um beijo e um abraço e tentar que esta noite fosse menos triste", escreveu Lili Caneças, uma das convidadas, na legenda de uma fotografia de ambas.

Manuel Luís Goucha, Daniel Nascimento, Hugo Mendes e Júlio Quaresma são outras das figuras públicas que também quiseram marcar presença.

