A SIC encerrou fevereiro afirmando que venceu o mês "e é há 49 meses a estação mais vista em Portugal". Por seu turno, a TVI diz que "é mais uma vez líder da televisão nacional".

"Nos generalistas, a TVI consolida o seu crescimento com a melhor performance dos últimos quatro anos, ficando a apenas sete centésimas do seu concorrente, liderando as manhãs, tardes e o horário das 22h às 24h", esclareceu o canal liderado por José Eduardo Moniz e Cristina Ferreira.

Desta forma, a TVI assume que não venceu o mês de fevereiro mas 'desmistifica' a vitória da SIC. O canal de Daniel Oliveira venceu de facto o mês, mas apenas por "sete centésimas".

