Já se sabe quem é o novo namorado de Lady Gaga. O homem - cuja identidade se desconhecia até agora, pois a única informação que havia era que se chamava Michael - já deixou de ser um mistério para os fãs da cantora.

Chama-se Michael Polansky. É um investidor e empresário, licenciado em Matemática e Ciências Computacionais pela prestigiosa Universidade de Harvard e gere um instituto de apoio a vítimas de cancro, criado pelo co-fundador do Facebook Sean Parker.

De acordo com fontes próximas do casal, citadas pelo portal Page Six, Polanksy e Gaga já se conheciam há algum tempo. O contacto inicial deu-se numa das acções de caridade promovidas pelo Instituto gerido por Polansky.

Leia Também: Lady Gaga "está louca" pelo seu namorado 'misterioso'