Desengane-se quem pensava que a edição de 2023 da Eurovisão teria apenas uma portuguesa. Mimicat, afinal, não será a única a representar o nosso país na competição.

Nas redes sociais do Festival da Canção ficou a saber-se que Filomena Cautela vai participar na primeira semifinal, ocasião em que irá ser testada.

"Filomena Cautela estará frente a frente com Måns Zelmerlöw, (vencedor da Eurovisão em 2015 e, no ano seguinte, apresentador do concurso) onde os conhecimentos eurovisivos de cada um serão testados… Tudo isto na primeira semifinal, a mesma em que Mimicat representa Portugal", pode ler-se na publicação em causa.

Vale lembrar que Filomena Cautela foi uma das apresentadores da edição do festival Eurovisão que aconteceu em Portugal, em 2018.

A primeira semifinal da presente edição acontece a 9 de maio. O concurso decorrerá em Liverpool, no Reino Unido.