Recentemente, Ludmilla e a mulher, Brunna Gonçalves, recorreram às redes sociais para revelar os resultados de um teste que fizeram à Covid-19. De acordo com o que as artistas brasileiras revelaram na altura, ambas teriam sido infetadas com o novo coronavírus há algum tempo, mas só agora é que teriam dado conta de que já tinha tido a doença.

No entanto, o casal foi fazer alguns exames de rotina e decidiu repetir o teste à Covid-19. Agora, os resultados do mesmo foram outros e revelaram que, afinal, ambas "nunca tiveram Covid-19".

"Muito cuidado com os exames que vocês fazem, procurem um médico e informem-se sobre o melhor tipo de exame. Protejam-se", escreveu a companheira de Ludmilla, a dançarina Brunna Gonçalves, num dos vídeo que publicou nas stories da sua página de Instagram, onde além de falar de novo do assunto, deixa ainda a explicação de um médico sobre o que aconteceu.

