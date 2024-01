Recentemente circularam notícias que avançavam com o fim do namoro. No entanto, agora a People vem desmentir.

Jacob Elordi e Olivia Jade Giannulli continuaram juntos ao contrário do que foi avançado recentemente. Alguns meios de comunicação internacionais avançaram com a notícia que dizia que o casal tinha seguido caminhos separados. No entanto, agora a People avança com o desmentido. Ao citar várias fontes, a revista diz que o ator, de 26 anos, e a youtuber, de 24, estão neste momento juntos na cidade de Nova Iorque antes da estreia de Jacob Elordi como apresentador do Saturday Night Live, este fim de semana. O casal supostamente separou-se em agosto de 2022, mas deram uma nova oportunidade à relação e foram vistos a passar férias em Itália em junho de 2023. Leia Também: Jacob Elordi e Olivia Jade novamente separados