Harry Styles viu-se envolvido numa discórdia na internet pelos motivos mais inesperados, é caso para se dizer.

Um vídeo do artista e de Chris Pine no Festival de Cinema de Veneza tornou-se viral por, aparentemente, Harry cuspir em Chris Pine, com quem contracenou no filme ‘Don’t Worry Darling’.

No entanto, os rumores já foram negados por um representante de Pine à revista Variety.

“É uma história ridícula - uma fabricação completa e resultado de ilusão online estranha que é claramente depreciativa e dá azo a uma especulação tola", refere-se.

"Para ser claro, o Harry Styles não cuspiu no Chris Pine. Não há nada além de respeito entre os dois e qualquer sugestão do contrário é uma tentativa descarada de criar um drama onde simplesmente não existe", completa.

