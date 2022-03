Leonardo DiCaprio foi notícia no início desta semana por ter feito, alegadamente, uma doação milionária para ajudar a Ucrânia. As informações eram avançadas por vários meios de comunicação internacionais, que davam conta de que o ator tinha raízes familiares com o país.

Porém, parece que os detalhes da doação em nada correspondiam à verdade.

O valor inicialmente avançado, 10 milhões de dólares, cerca de 9,18 milhões de euros, não corresponde à verdade, a organização para a qual teria sido enviado o dinheiro também não está correta e, ao que aprece, DiCaprio não tem laços familiares com a Ucrânia. As informações são avançadas em anonimato por uma fonte próxima do artista, assegura o site da ABC News.

O Fundo de Investimento Internacional de Visegrad, que alegadamente teria confirmado a doação, recorreu à sua conta oficial de Facebook para negar tais informações.

"[...] Alguns meios de comunicação informaram hoje que o Fundo Internacional de Visegrad anunciou uma doação de 10 milhões de dólares de um famoso ator americano para ajudar a Ucrânia. Por favor, esteja atento às suas fontes, siga jornalistas e meios de comunicação confiáveis ​​e não espalhe notícias falsas", pode ler-se na partilha.

Ainda que a maioria dos detalhes estejam errados, a verdade é que Leonardo DiCaprio não ficou indiferente ao conflito que se vive no Leste Europeu e, segundo o ABC News, terá feito várias doações para grupos humanitários. Contudo, o valor das mesmas não será divulgado.

Leia Também: Leonardo DiCaprio terá feito doação de milhões à Ucrânia