A duquesa de Kent completou esta terça-feira, 20 de fevereiro, 91 anos de vida.

Katharine Worsley, que é casada com o príncipe Eduardo, duque de Kent, primo da rainha Isabel II, tem-se mantido afastada da exposição pública desde que abandonou os deveres reais, em 1996.

Em 2004, a duquesa fundou a Future Talent com Nicholas Robinson, que ajuda jovens músicos sem possibilidades financeiras a construir uma carreira.

Agora, destaca a revista Hello!, a associação juntou-se ao Coro Infantil Nacional do Reino Unido para apoiar um novo grupo de músicos.

A propósito da iniciativa, a duquesa emitiu um raro comunicado: "Estou muito feliz em testemunhar a união entre o Future Talent e o Coro Infantil Nacional do Reino Unido nesta importante iniciativa. Esta parceria abraça o espírito de inclusão e acessibilidade com o compromisso em nutrir os talentos musicais do futuro".

