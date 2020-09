Como já tinha sido noticiado, R. Kelly foi recentemente atacado na prisão por outro presidiário. Momento que voltou a estar em destaca na imprensa internacional, que revela novos detalhes sobre o que terá acontecido.

De acordo com os registos do tribunal, desta segunda-feira, o artista quase foi esfaqueado com uma caneta.

O cantor estava a dormir na cela, na passada quarta-feira, quando foi surpreendido por um "violento" presidiário que entrou e começou a atacá-lo, descreve o advogado de Kelly, Steven Greenberg, pedindo de novo ao tribunal para libertar o seu cliente sob fiança.

Greenberg alegou que o homem que agrediu o artista também tinha "uma caneta com ele que iria usá-la para esfaquear o Sr. Kelly", mas que foi agarrado por outras pessoas antes de o fazer.

"Este é um presidiário que nunca deveria ter estado perto do Sr. Kelly, um indivíduo que é acusado do mais violento dos crimes e que claramente não respeita as regras, ele tem a frase “Fu** The Feds" tatuada no rosto", continuou Greenberg.

O advogado diz ainda que Kelly "permanece principalmente na sua cela para garantir a sua própria segurança", mas que os guardas prisionais o colocaram em confinamento solitário após o ataque porque era uma maneira de o proteger. Não se sabe ao certo se o cantor continua isolado.

Como relata o Page Six, citando Greenberg, o homem que atacou o artista, supostamente, estava chateado com os recentes bloqueios causados pelos protestos pró-R. Kelly fora da prisão.

"Até ao momento, houve pelo menos meia dúzia dessas demonstrações de apoio fora do MCC [Metropolitan Correctional Center], sempre pacíficas", escreve o advogado, afirmando que "os bloqueios institucionais desnecessários" têm feito com que fiquem contra Kelly.

Greenberg voltou a tentar, na segunda-feira, que o seu cliente pudesse ser libertado sob fiança enquanto aguarda julgamento pelas acusações de abuso sexual infantil. Aliás, propôs que o artista se mudasse para um apartamento perto do tribunal, com a namorada, e com pulseira eletrónica. Até agora ainda não obteve resposta do juiz.

Leia Também: Cantor R. Kelly agredido a soco dentro da prisão