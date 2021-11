Adriana Lima foi uma das celebridades que não perdeu a inauguração da exposição 'Christian Dior: Designer of Dreams', que aconteceu no Qatar na última sexta-feira, dia 5.

A modelo brasileira fez-se acompanhar pela cara metade, Andre Lemmers, com quem assumiu o namoro este verão, e deu cartas com a escolha do visual.

O antigo anjo da Victoria's Secret surgiu arrasadora com um vestido preto, criação de Georges Chakra, que se destacava pelo dramatismo. Veja as imagens na galeria.

