André Filipe decidiu aproveitar o confinamento para mudar de visual. O antigo concorrente de 'Big Brother - A Revolução' disse 'adeus' aos seus caracóis... pelo menos temporariamente.

André Filipe manteve o cabelo comprido, que é já a sua imagem de marca, mas pela primeira vez surgiu em público com os fios esticados.

Veja abaixo as imagens desta mudança de visual partilhada com os fãs através do Instagram:

