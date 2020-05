Cristiano Ronaldo está cada vez mais dedicado em expandir os seus negócios e Portugal mantém-se um dos seus locais de eleição para investir. Além dos hotéis, o craque português prepara-se agora para abrir dois ginásios.

CR7 Fitness by Crunch, que já conta com 11 polos em Espanha, está prestes a chegar a solo nacional, com clubes no Porto e Lisboa.

Importa referir que esta rede de ginásios é uma parceria entre o jogador e a cadeia Crunch que começou em 2017.

Leia Também: Já em Itália, CR7 mostra-se em momento de mimo com os quatro filhos