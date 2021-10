Uma das refeições favoritas de Adele é muito mais acessível do que podemos imaginar. Apesar de conseguir usufruir de restaurantes de luxo, adora um tipo de comida muito 'popular'.

"A minha refeição ideal, a minha última refeição, seria um McChicken Nugget com um Big Mac e batatas fritas", disse a artista, de 33 anos, num vídeo para a Vogue britânica.

A cantora admitiu que a comida fast food do McDonald's é a sua refeição preferida de três patos e que come "pelo menos uma vez por semana".

Além do 'menu' do McDonald's, a cantora também gosta de comer um 'prato' fast food da Nando's - uma rede sul-africana especializada em frango. "Pego num quarto de frango com um pouco de salada, um pouco de arroz e algumas batatas fritas", disse.

Adele partilhou também algumas curiosidade sobre as suas habilidades culinárias, revelando que faz todas as semanas uma refeição especial para o filho, Angelo, de oito anos.

"O meu prato britânico favorito seria um 'Sunday roast'. Faço muito bem todos os domingos, é o prato favorito do meu filho", contou. De referir que este é um prato da culinária britânica tradicionalmente servido ao domingo, que consiste num assado de carne acompanhado de Yorkshire puddings (uma espécie de pão), batata assada, vegetais cozidos e gravy (molho de carne).

Mas não fica por aqui e é também uma 'especialista' em outros pratos. "Até os italianos que conheço dizem que faço uma massa incrivelmente picante", revelou.

E onde é que aprendeu a cozinhar? A ler livros de receitas de famosos chefs. "Aprendi quando tinha 18 anos. [...] Li o 'Jamie's 30-Minute Meals', do Jamie Oliver. Foi assim que aprendi o básico da culinária", recordou.

