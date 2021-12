Adam Levine foi notícia nos principais meios de comunicação internacionais por, alegadamente, ter feito uma tatuagem no rosto.

O rumor espalhou-se depois de o músico dos Maroon 5 ter surgido num evento público ao lado da esposa, Behati Prinsloo, com uma rosa negra tatuada no lado esquerdo do rosto.

As imagens do casal no evento rapidamente se espalharam pelas redes sociais:

Após tomar conhecimento de que os jornais e revistas estavam a dar como certo o facto de ter decidido tomar esta decisão, o músico recorreu às redes sociais para fazer um esclarecimento.

Adam Levine partilhou um vídeo onde surge sem a suposta tatuagem e afirma: "Esta mensagem é para a minha mãe, eu não tenho nenhuma tatuagem no rosto". O cantor, de 42 anos, garante que, tendo muitas outras partes do corpo para tatuar, não faria um desenho de forma permanente no rosto.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Adam Levine Brasil (@levinebrasil)

Leia Também: Rafaella Santos, irmã de Neymar, mostra nova tatuagem no rosto