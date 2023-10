Adam Devine e Chloe Bridges vão ser pais do primeiro filho em comum. Foi logo a abrir a semana que o ator de 'The Righteous Gemstones' anunciou a boa-nova.

Ao partilhar uma fotografia no Instagram onde aparece de costas com a companheira, ambos a exibirem as 'barriguinhas', que o ator, de 39 anos, contou que vai ser pai.

"Estamos grávidos", escreveu. "Bem, eu estou gordinho, mas a Chloe está grávida! Obviamente, algo muito emocionante", revelou. "[...] Dedicarei a minha vida ao meu filho na esperança de que ele não use contra mim os registos de décadas das minhas piadas sujas", brincou.

Por sua vez, Chloe mostrou-se ansiosa para "começar esta pequena família".

