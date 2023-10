Jéssica Antunes e Rui Figueiredo revelaram no fim de semana o sexo e o nome do bebé que está para nascer. O casal prepara-se para dar as boas-vindas à filha Benedita.

Ao mostrarem um vídeo do momento em que todos ficaram a saber o sexo da criança, a ex-concorrente do 'Big Brother' escreveu: "O nosso mundo agora tem duas cores. Benedita, os papás e o mano estão à tua espera".

De recordar que o casal já tem em comum o filho Isaac, que nasceu em janeiro de 2022.

