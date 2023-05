O irmão mais velho de Cristiano Ronaldo, Hugo dos Santos Aveiro, está a ser acusado de fraude em Itália. Hugo dos Santos Aveiro é acusado de vender "camisolas falsas" da Juventus, clube onde CR7 jogou entre 2018 e 2021.

O processo começou em 2019, mas agora o procurador de Turim encerrou a investigação ao enviar Hugo dos Santos Aveiro a julgamento sob a acusação de falsificar mais de 13 mil camisolas prestas e brancas com o nome de CR7. A audiência está marcada para o dia 20 de junho.

Em causa está a empresa Pegaso, que produziu e vendeu as camisolas e com quem Hugo tinha um acordo. Ao que consta, foram fabricadas sem os respetivos direitos e são idênticas às originais, produzidas pela Adidas, mas com o logo CR7 Museum na parte da frente.

Leia Também: Novas imagens da casa de Ronaldo em Cascais. Tem 2 piscinas e cinema