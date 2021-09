Recentemente, Britney Spears foi acusada de agressão pela governanta, declarações que foram analisadas e que não são suficientes para avançar de forma oficial.

Dias após as acusações da funcionária, as autoridades investigaram o caso e "com base nas insuficientes evidências de ter ocorrido um crime e por não ter havido ferimentos ou danos no telemóvel", decidiram não abrir um processo. Assim sendo, Britney Spears não será acusada de nenhum crime de forma oficial.

Recorde-se que a suposta discussão aconteceu no mês passado por causa dos cães da cantora.

Ao que se consta, a governanta disse à policia que tinha levado um dos cães de Britney ao veterinário alegando que este não estava a ser bem tratado. A cantora terá confrontado a governanta após esta ter chegado do veterinário e discutiram sobre o bem-estar do animal.

