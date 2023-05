Como é habitual, foi através das stories da sua página de Instagram que Bárbara Norton de Matos desabafou com os seguidores, desta vez sobre o aniversário da filha mais nova, Flor. A menina completa sete anos e é fruto da relação terminada com Ricardo Areias. "Já chorei de emoção", confessou a atriz.

"Estou tão emocionada hoje, estou mesmo sensível", acrescentou, recordando, logo pela manhã, que há sete anos já estava no hospital com o pai da menina.

"Tinham-me rebentado as águas em casa, achei que não eram as águas, que era outra coisa. [...] Da outra vez não me rebentaram as águas em casa, mas desta vez sim", recordou, referindo que a madrinha de Flor ficou a tomar conta da filha mais velha, Luz, enquanto seguiu para o hospital para o parto da segunda filha.

"Estou eu ali a sofrer, claro. Correram bem mas sofri, não é só facilidades. E enquanto estava a sofrer, o Ricardo só pensava em comida e eu irritadíssima com ele", lembrou.

"Fiquei amuada e quando me foram dar uma pica, ele não estava ao meu lado. Não foi uma pica qualquer, foi a epidural", contou, afirmando que "sofreu imenso com a epidural". "Acho que a parte mais horrorosa do parto foi a epidural, não gostei nada", frisou.

"O homem estava a tomar o pequeno-almoço enquanto eu estava ali a sofrer a levar a epidural... Este homem não é bom. Fiquei amuadíssima. Passados dez minutos não pude ficar amuada porque precisei dele, esteve ali ao pé mim no parto", relatou.

"Foi um momento espetacular e eu estou muito emocionada como é que já passaram sete anos desse dia. Tenho a sensação que passaram dois. O tempo voa", disse de seguida, revelando também que ia fazer um bolo de chocolate para a filha, o preferido da menina. Veja o vídeo da galeria.

Leia Também: Bárbara Norton de Matos e o carinhoso vídeo da filha com o pai