Bárbara Norton de Matos celebra um dia muito especial esta quinta-feira, dia 11 de maio. A filha mais nova, Flor, está de parabéns e a data foi destacada no Instagram logo pela manhã. A menina dormiu esta noite em casa do pai, Ricardo Areias, ex-companheiro da atriz, e há um vídeo de ambos após o acordar da menina. Nas imagens, a pequena Flor pede ao pai para ligar à mãe. "A minha bebé faz anos hoje. Estou tão feliz. Este ano foste tu que tiveste a sorte de acordar com ela nos anos", escreveu Bárbara Norton de Matos ao mostra o carinhoso vídeo que foi gravado pelo 'ex'. De seguida, a atriz recordou uma fotografia captada antes da filha nascer. "Gravidíssima da Flor. E já se passaram sete anos. Feliz", lembrou. Veja tudo no vídeo da galeria. De recordar que além de Flor, fruto da relação terminada com Ricardo Areias, Bárbara Norton de Matos é ainda mãe de Luz. Leia Também: Complexos e má atitude. Como Bárbara Norton de Matos mudou