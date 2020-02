A preparar a nova temporada da série '3 Mulheres', da RTP, onde dá vida à poetisa Natália Correia nos últimos anos do Estado Novo, Soraia Chaves mostrou-se entusiasmada com as oportunidades profissionais que 2020 lhe reserva.

"As perspetivas são fantásticas. Estou a preparar dois projetos e estou naquela fase de pesquisa e trabalho de casa para duas séries históricas [para a RTP]. E, para mais tarde, outras coisas que ainda não podem ser reveladas", afirmou em declarações aos jornalistas durante a entrega dos Prémios E!

"Acho fantástico em Portugal investirmos na ficção que retrata a nossa História. Isso entusiasma-me imenso", frisou.

O ano adivinha-se de grandes concretizações e, apesar de não estar a gravar nesta fase inicial de 2020, a artista sublinhou que considera tão essencial a preparação para a personagem quanto o momento das gravações. Por essa razão revelou que não tenciona tirar férias nos próximos tempos.

'Vai ser 'non stop'. A primeira começa daqui a dois meses por isso já estou em preparação, já não há tempo para viajar. Agora é trabalhar. Nós fazemos muito trabalho solitário, faz parte da nossa profissão. Agora o foco está aí".

Soraia Chaves partilhou ainda que o projeto que se segue a '3 Mulheres' será particularmente desafiante, uma vez que vai interpretar uma personagem da corte na época medieval, algo que nunca fez. "Vai ser uma enorme descoberta", rematou.

Leia Também: "Prémios que recebo não são prémios sensação, não ando cá há dois dias"