A saída polémica de Gabriel Fernandes da banda Irmãos Verdades continua a dar que falar. O cantor esteve este sábado no 'Em Família', da TVI, onde quis esclarecer tudo o que foi dito pela banda neste mesmo programa, duas semanas antes.

Os antigos colegas explicaram que decidiram afastar Gabriel do grupo devido aos concertos que o mesmo dava a título individual e onde eram cantados os temas dos Irmãos Verdades.

Gabriel, em relação a estas declarações, disse o seguinte: "Achei vergonhoso da parte deles".

Logo de seguida, o artista contou a sua versão dos acontecimentos: "Os Irmãos Verdades registaram a marca. Foi uma banda que eu criei, inclusive formei alguns daqueles elementos, alguns deles não sabiam o que era uma guitarra. Fiquei triste quando soube que a marca Irmãos Verdades estava registada [sem o meu conhecimento]".

Gabriel, que cantou com a banda durante mais de 30 anos, diz ainda que os temas que continua a interpretar são tanto seus, como do grupo. "Quando dizem que eu uso as coisas da banda... Eu uso as coisas que são minhas, porque sou compositor, intérprete da banda e formei a banda".

