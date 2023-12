Francisco Vale viu ontem chegar ao fim o sonho de estar no 'Big Brother'. Já fora do reality show, e poucas horas depois de abandonar o jogo, o ex-concorrente falou sobre esta experiência no 'Dois às 10'.

Francisco começou por explicar que decidiu entrar no programa porque o viu como "um escape" da realidade e sente, olhando para trás, que desfrutou da experiência.

Confessou ainda sentir-se emocionado por ter contado, mesmo sem saber, com o apoio do pai, que esteve presente em todas as galas. "Ele sempre foi uma pessoa que, quando eu precisava, ele mostrou que está aqui", explicou.

O participante de Esposende assumiu que só nas primeiras semanas se conseguiu abstrair da curiosidade de saber "o que estava a passar para fora" e assim divertir-se. "A minha mãe é um ponto fulcral na minha vida e comecei a lembrar-me de certas coisas que ela dizia sobre outros concorrentes de programas anteriores, lembrei-me de ela dizer: "este é o tipo de concorrente que eu não quero que tu sejas se um dia entrares", justificou.

No entanto, Francisco acabou por se deixar prejudicar por esta insegurança em relação à opinião dos pais. "Achei que ia chegar a casa e a minha mãe ia ter as malas à porta. Ela disse-me que está muito orgulhosa de mim, que tem muito orgulho no filho que tem e que nunca pensou que eu chegasse tão longe no programa. Senti várias vezes que os meus pais não acreditavam em mim e estava completamente errado, sinto que talvez os menosprezei", lembrou, em lágrimas.

Já sobre a falta de carinho em relação a Jéssica Galhofas, Francisco associou-a ao seu passado. "A Jéssica acabou por levar por tabela por aquilo que eu passei, por ser uma pessoa controladora, isso lembrava-me de coisas que se passaram comigo", relatou. Os dois mostraram-se sempre próximos, embora não tenham assumido oficialmente uma relação amorosa.

Francisco foi ainda confrontado por Cristina sobre a alegada relação amorosa que deixou fora do jogo, com uma mulher chamada Dila, que ainda ontem, durante a gala, foi mencionada por Flávio Furtado. O ex-participante garantiu que o último relacionamento amoroso que teve "terminou em março" e que, de facto, tinha "muita intimidade" com esta mulher, que o ajudou a "ultrapassar várias coisas" da sua vida. No entanto, sublinhou que não se tornou sua namorada nem foi uma "amiga colorida".

"Sentia-me bem a falar com ela. Ajudei-a muito também e foi um apoio mútuo que durou até entrar no programa. Não consigo perceber de onde vem esta história e ela sempre me disse que nunca ia querer ser falada", explicou ainda Francisco.

O jovem assumiu também que tem "coisas para resolver" em relação ao seu namoro que terminou em março, que o levou até a entrar numa "depressão".

Francisco garantiu, por fim, que está apaixonado por Jéssica. "Fui verdadeiro em tudo o que disse", acentuou.

Cristina Ferreira terminou a entrevista emocionada e com um lamento: "Tenho pena que o Francisco que hoje se apresentou aqui não tenha sido o Vale destes três meses de edição. Se as pessoas te ouvirem hoje, têm de ter obrigatoriamente uma visão de ti diferente".