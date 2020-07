Cristina Ferreira esteve no centro da polémica esta terça-feira depois de ter usado a reta final do seu programa para responder a quem a criticou por no decorrer de uma brincadeira ter fingido casar com Ruben Vieira, assistente de produção do seu programa.

O facto de Ruben, conhecido como Ben, ser casado com Rita Ferro Rodrigues levantou uma onda de contestação, que esta quarta-feira voltou a ser comentada pela apresentadora.

"Houve algumas pessoas que olharam para isto como uma traição. [Acharam que] eu estava a casar com um homem casado, que tem uma mulher em casa. [Questionavam-se] como é que eu estava a faltar ao respeito à Rita que estava em casa, se eu não me punha no lugar dela", referiu a apresentadora, durante uma conversa onde se discutia o tema traição.

"É evidente que aquilo que nos fizemos foi apenas trabalho, ficção, o que quer que seja... mas porque é que para o pensamento da maioria das pessoas aquilo era uma traição só pelo facto de nós termos alinhado na brincadeira de que ele era o noivo e eu a noiva", acrescentou Cristina, lamentando as opiniões de quem não percebeu a brincadeira.

Por fim, a apresentadora deixou o seu lado mais divertido voltar a falar mais alto e atirou: "Nós por causa das coisas já nos divorciámos hoje".

Leia Também: Cristina Ferreira reage a críticas após brincadeira de casamento