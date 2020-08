Ana Garcia Martins, mais conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', foi uma das comentadoras mais polémicas do reality show 'Big Brother', da TVI.

Sem dúvida que a frase que se tornou a sua imagem de marca foi 'aceita que dói menos'.

Ora, conforme a própria o partilhou, esta frase inspirou um novo modelo de sapatilhas.

"Oh. Meu. Deus. A frase épica do BB2020 para sempre eternizada nestes ténis. Obrigada", notou no Instagram.

Ora veja!

