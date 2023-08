A rainha Camilla regressou esta terça-feira, 29 de agosto, à sua agenda habitual de compromissos reais.

A sua primeira visita foi à Fielding Primary School em Ealing, Londres, para um encontro com o amigo Gyles Brandreth, a propósito da iniciativa The Poetry Together.

O programa foi lançado em 2019 numa parceria entre a Dukes Education e o National Poetry Day.

O objetivo é juntar crianças e idosos de maneira a que ambos possam ler e analisar os mesmos poemas

Veja as imagens deste compromisso na galeria.

